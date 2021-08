Santos Silva dá lição de «jornalismo»

Tenho nas minhas mãos um jornal que alguém da minha família, há 103 anos, resolveu guardar. Trata-se de um «Suplemento Comercial Imperial e Estrangeiro» de 1918 do mais prestigiado jornal britânico durante dois séculos, «The Times». O suplemento, datado de Londres, é da «Secção Portuguesa» do jornal; tem 36 páginas, das quais 20 de publicidade, britânica e portuguesa, mas em português. Finda a guerra mundial, os artigos do suplemento visavam a retoma da economia portuguesa, divulgando a realidade de forma muita objectiva. Não consta que o «Times» tenha ficado jornalisticamente enviesado por causa deste magnífico suplemento.Esta prática é comum. O «Financial Times» (FT) tem inúmeros suplementos do género. O «Semanário Novo» dava conta sexta-feira de um investimento de Fernando Medina de 24 mil euros num suplemento do FT para a «realização de reportagem». Também não consta que a independência jornalística do FT, um dos mais prestigiados jornais do mundo, tenha ficado beliscada com estes «peanuts» que os lisboetas lhe pagaram para promover Lisboa, aliás, Medina. Os suplementos FT patrocinados pelos governos portugueses são um clássico. Só a rir se pode pensar que o diário britânico ficou por isso um servil pró-governo português. O correspondente do jornal em Lisboa, Peter Wise, fez jornalismo activista contra o governo de Passos Coelho durante a troika. Não veio mal ao mundo por isso, pelo contrário: o que é preciso é jornalismo factual, sério. E o de Wise, sendo inclinado para o PS, não deixou de ser factual e sério.