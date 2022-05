Com recursos da Gulbenkian, co-produtora com a RTP da série ‘Planeta A’, o apresentador João Reis "viajou pelo planeta" "ao longo de mais de dois anos". Em episódios bem filmados, montados e narrados, a realização de Jorge Pelicano e Inês Rueff reuniu-se com felicidade à produtora Até ao Fim do Mundo.