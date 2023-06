As filas nos centros de saúde no primeiro dia do mês para marcar consultas mostram ao que chegou o Serviço Nacional para os pobres e necessitados. A eles, a quem devia servir, desserve. É dos maiores falhanços de oito anos de governos Costa.



































Os comentadores do torneio de Roland Garros (Eurosport) começaram enfim a quase não falar sobre as jogadas.









Ver comentários