O pacote governativo da habitação, apresentado em Fevereiro, serve para aferir toda a governação. Disse Costa então que as medidas respondiam “de forma completa a todas as dimensões do problema da habitação”. A pompa do lançamento fazia prever que sim. Podíamos ignorar que, constando então apenas dum powerpoint e não dum real conjunto legislativo, o pacote pretendia desviar a atenção de casos e casinhos que já desgastavam a chamada ‘imagem’ do governo.









