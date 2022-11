Destruir imagens não indicia muita inteligência. Vejam Moisés a derreter o bezerro de ouro, que o pessoal estava a adorar, cantando em seu redor. Moisés ainda mandou matar 3.000 do seu próprio povo e fez queixinhas a Deus que os do bezerro é que tinham pecado, e Deus acrescentou uma praga sobre o povo à conta do bezerro, por causa duma imagem!









Ver comentários