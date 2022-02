Em audiência, o ‘Hell’s Kitchen’ da SIC não funciona, pelo menos no confronto com o ‘Big Brother’. Ljubomir Stanisic, que é o Bruno de Carvalho da SIC, chegou à meia-noite de domingo com bastante menos de metade da audiência do ‘BB’. O povo quer fofinhos. Episódios repetidos de ‘Preço Certo’ dão mais audiência à RTP 1 do que coisas em estreia na SIC ou TVI.