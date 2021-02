"All Together Now": traduzido, o título do novo reality game show da TVI poderá ser "todos ao molho e fé na Covid!" A polícia só impõe regras de confinamento a pobres cidadãos na rua e restaurantes. Em estúdios de TV faz-se o que apetece.Não havia este vila-condense de atirar contradições de regras confinantes à cara da meia dúzia de polícias que, parados com ar pateta, o chateavam. Pode um júri de TV ter cem pessoas a monte, mas não se pode andar sozinho ao vento junto ao mar.Reportagem da BBC: venda de livros "a monte" para quem quer pô-los em estantes em fundo em presenças confinadas na TV. Não lêem, mas ainda atribuem status sociocultural do livro. Noutra notícia da BBC, esta senhora mostrou mais do que devia.Por cá também muitas estantes se tornaram improváveis cenários de TV. Alguns confinados, como o Bastonário dos Médicos, recorrem a fundo digital falso para não mostrarem onde se encontram: é uma defesa da privacidade visual no século XXI.As dragagens no Sado estão a ferir ou a matar a vida marinha. O governo e as autoridades que supostamente deveriam defender o ambiente, como o ministro Matos Fernandes, deixam matá-lo. É um dos piores e mais hipócritas dramas deste governo.A arte especial de entrevistar na televisão: Larry King (1933-2021) era simpático, mas perguntava o necessário. Tratava todos por igual, o presidente e o homem da rua. A todos deixava falar. Dizia: "Nunca aprendi nada quando estava eu a falar".Enquanto, nos jornais, escrevemos alegremente sobre os enormes êxitos da SIC e da TVI, os espectadores vão emigrando, em silêncio, para outras paragens. Os canais TDT já vão em 47,3% de share na primeira semana de Fevereiro, depois de 48,1% em Janeiro. SIC, TVI e RTP1 perdem importância. O cabo e os "outros", incluindo plataformas pagas, subiram.Acontece: um canal cai dos píncaros por onde andou 20 anos. A conservadora Fox News, que apoiou abertamente Trump, caiu pela primeira vez do topo de audiência dos três canais americanos de informação para o terceiro lugar. O trumpismo cansou os espectadores da Fox News? Ainda são trumpistas ou deixaram de acreditar nas suas mentiras? Só se sabe que parte da audiência fugiu.