George W. Bush, que decidiu a invasão do Iraque com base numa informação errada, cometeu a maior gafe do século ao dizer agora: "Uma totalmente injustificada e brutal invasão do Iraque — quero dizer, da Ucrânia." É esta gente que manda no mundo.



O grande líder Jorge Nuno Putin da Costa atirou-se ao Presidente e ao primeiro-ministro, em habitual mas desta vez injustificada diatribe anti-Lisboa.









