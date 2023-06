O poder quer que o 10 de Junho seja uma festa de consenso nacional mas este ano saiu-lhe o contrário: uma ocasião de dissenso, com as vaias ao Galamba (por provocação de Costa ao povo) e a manif dos profes (por provocação do povo a Costa).



















Que cidadãos comuns usem cobardemente as redes sociais para ameaçar jornalistas já é mau e um crime à face da lei.









