No debate de quinta-feira, António Costa parecia um animal ferido e acossado. Defendeu-se com unhas e dentes, mas as feridas eram demasiadas e todas frescas. Ele é a ministra da Coesão e o marido dela que recebe fundos europeus tutelados por ela e que tem um sócio chinês condenado a três anos e cinco meses por corrupção activa.









