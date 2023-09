A Câmara do Porto retirará a estátua de Camilo Castelo Branco, vestido e agarrado a uma mulher nua, do Largo do Amor de Perdição, em face da Cadeia da Relação, onde ele e o seu amor, Ana Plácido, estiveram presos por adultério. Foi ali colocada em 2012, por proposta do escultor Francisco Simões; com a sua grandíssima sensibilidade estética, Rui Rio aprovou.









