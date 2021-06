Como não percebo de bola, dou muita atenção ao que os treinadores de bancada junto aos estádios, à espera do Santo Autocarro da Selecção ou de caneca na mão em esplanadas, dizem sobre a equipa que deverá alinhar no jogo seguinte. Desta vez as insistências eram unânimes: William e não sei quem deveriam sair e, mais que desejadas pelos crentes, eram as entradas de Renato Sanches e Palhinha no 11 inicial. Ora, como ...