Andaram 45 anos a camuflar a coisa, com leis inaplicáveis.

A facilidade com que se nomeiam familiares e amigos para o Governo tem uma única explicação e não é exclusiva do PS. Durante décadas, os partidos que tiveram poder no Estado sempre trataram essa matéria das nomeações como uma espécie de ‘cosa nostra’. O PSD fez isso de forma brutal ...