Um dos aspectos mais nefastos do sistema judicial está na eterna guerra de competências e capelas entre a Polícia Judiciária (PJ) e o Ministério Público (MP). O conflito começou em 1987, quando foi feita uma das mais profundas reformas das leis penais e o poder dentro do inquérito pendeu para o lado do MP, que ficou com a direcção deste.