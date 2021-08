O PS acabou o congresso em beleza. Depois do ‘la vie en rose’ cantado por António Costa no discurso de abertura, um extraordinário, inteligente e eficaz comprimido de propaganda assente numa afinadíssima agenda, o congresso acabou com uma monumental distribuição de milhões.O caminho é claro. A direita europeia mudou e a direita portuguesa não percebeu.