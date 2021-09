Por estes dias, Jorge Sampaio tem sido recordado pela sua coragem, inteligência e honradez. Com justiça. Mas é precisamente por esta, a justiça, que também deverá ser muito lembrado.Foi o primeiro Presidente a levar o combate à corrupção para o discurso e para a ação presidencial. Foi ele que travou uma conspiração do seu próprio partido para demitir Souto Moura, então procurador-geral da República, por causa do processo Casa Pia.