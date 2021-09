O Partido Socialista ganhou as eleições autárquicas realizadas ontem, mas a fasquia política que António Costa colocou quase fez dela uma vitória poucochinha.A batalha pelo capital Lisboa determinou tudo. A arrogância de Fernando Medina contra Carlos Moedas acompanhou a de todos os candidatos do PS, que transformaram a campanha numa espécie de cartilha da cunha.António Costa e muitos dos candidatos socialistas não fizeram mais nada do que exibir a vantagem de ter a bazuca europeia, o primeiro, e de ter o telefone direto do primeiro-ministro, os segundos. Tudo muito poucochinho e a exigir uma profunda reflexão aos socialistas, por muito que o número de câmaras ganhas de ontem possa alimentar as narrativas de triunfo.