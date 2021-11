As saudades do vice-almirante e da sua equipa estão aí. Estouvado País este que não sai da velha mistura de imprevidência mourisca e falta de autoestima, predicada como herança coletiva por Eduardo Lourenço. Gouveia e Melo escapou a esse fatalismo lusitano pela simplicidade. Aplicou racionalidade, trabalho em equipa, foco no serviço às pessoas.