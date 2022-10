Os discursos do sucesso português, aquela ideia induzida pelo ‘boom’ turístico de que ‘Portugal está na moda’, que os gurus da publicidade e do marketing político adoram, fazem parte da exaltação nacional que obriga a ‘puxar pelo País’.O otimismo político está cheio disso. Cheio das narrativas do velho oásis. Aí não cabe o País pobre que persiste nos 2,3 milhões em risco de pobreza, nos 1,6 milhões de pensionistas que recebem menos do que a reforma mínima. Nos jovens sem casa.As contas da Pordata são limpinhas, como sempre. Mostram-nos como não podemos esquecer esse Portugal pobre antes de embarcarmos em modas de novos ricos.