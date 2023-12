Não é a primeira vez que escrevo sobre esta insuportável ideia de casta, que domina a vida pública, política e económica. Não será a última. Os ciclos repetem-se, com o mesmo cinismo, as mesmas críticas à Justiça, à comunicação social, a mesma linha de que o ataque é a melhor defesa. Ontem, com Sócrates, hoje com tudo o que respira contra António Costa ou Marcelo.









