Inteligência e bom senso

Não é a primeira vez que vivemos um ciclo de desacreditação do poder judicial. Nos anos 90, quando começaram a ser tocados alguns políticos por investigações judiciais, também se criou o anátema da gestão política dos processos. Hoje continuam a ser os advogados a fixar a narrativa diária nas televisões, face ao silêncio da Justiça. Ninguém discute as manobras dilatórias e a litigância, quase de má-fé, de alguns advogados. É mais fácil discutir os erros e omissões de quem perde por falta comparência. Desta vez, porém, a propósito do atraso no início dos arguidos do caso da Madeira, é espantoso como alguns setores da Justiça ainda não compreenderam o que está em causa. Esteve bem o Conselho Superior da Magistratura ao vir a público dizer que segue os interrogatórios com atenção. Mas, na verdade, para organizar o tribunal central, dar apoio aos juízes, aumentar a exigência de bom senso aos ditos, evitando que façam diligências dispensadas pelas partes, percebendo que o seu trabalho é alvo de escrutínio dentro e fora do tribunal, não permitindo um trato humilhante aos arguidos, sejam eles quem forem, para isso, dizia, não é preciso mudar a lei. Basta racionalidade, inteligência e, repito, bom senso. Demorar uma semana a iniciar os interrogatórios não é aceitável em nenhuma latitude. Qual é a dúvida?

