Nesta edição do CM é publicada uma notícia sintomática sobre a natureza de alguns poderes na relação com o povo. Um contribuinte enganou-se a pagar o IMI de familiares - mas pagou - e foi logo alvo de um processo, com multa e juros de mora. Mesmo onde não há má-fé, o Fisco exerce a sua força coativa.









