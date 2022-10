Muito para lá de Pedro Nuno Santos, Ana Abrunhosa ou outros, a velha farsa da lei mal feita, por inaplicável, inconstitucionalidade ou aleijão diverso, é um dos maiores cancros da democracia.



Tem sido assim com a regulação do nepotismo, do vício clientelar, da punição da corrupção, tráfico de influências, a violação do código da contratação pública.









