As leis boas

"O que é meio milhão de euros? Acha que dá para mandar cantar um cego?". Foi assim que um dos consultores de comunicação favoritos do Governo respondeu à pergunta que lhe foi feita pela revista ‘Sábado’. A empresa deste consultor foi criada em 2007 e facturou 1,2 milhões de euros em adjudicações directas do Governo e do Estado.