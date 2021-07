Bazuca omissa

António Costa apresentou-se no debate do Estado da Nação com a artilharia toda. Disparou a bazuca dos dinheiros da Europa para os lados da saúde e da educação mas também distribuiu uma larga fatia de milhões para coisas tão diferentes como a ciência, a digitalização ou a coesão territorial. O primeiro-ministro inaugurou o ciclo da bazuca e prepara-se para enterrar o ciclo da emergência sanitária (assim a pandemia o deixe…). Mais do que um debate sobre o estado da nação tratou-se de uma injeção de “esperança”, como reafirmou várias vezes, ainda que muito embrulhada em propaganda. No entanto, contrariando estes amanhãs que cantam, sobre pilares do poder de Estado essenciais para a paz social, como a segurança e a justiça, António Costa não disse rigorosamente nada.Sobre um terreno essencial para aferir até que ponto os portugueses são tratados de modo igual perante a lei e o Estado, como o é a justiça, aos costumes, disse zero. Sobre outra frente onde se trava, em larga medida, a progressão dos discursos populistas, como o é a segurança, Costa também ficou calado. Ora, estes são setores da governação que necessitam de dinheiro para financiar reformas estruturantes, em áreas tão distintas como a investigação criminal, as carreiras e salários ou tribunais administrativos, fiscais e de comércio que estão pelas ruas da amargura e, esses sim, a travar a economia, mas o dono da bazuca não se mostrou sensibilizado.