O que seria do mundo sem sociedades civis fortes, exigentes, com capacidade de moldar agendas globais, no interesse de todos? Sem a criatividade que as dinâmicas sociais democráticas produzem, em campos tão diferenciados como os da sustentabilidade planetária, a defesa da ecologia e da transição climática ou o apoio a formas de comércio justo?









Ver comentários