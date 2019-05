O Presidente da República não poderia ter sido mais directo na mensagem para a economia portuguesa e para os partidos políticos com vocação de poder: aceitar o clientelismo, o facilitismo da evasão fiscal, a promiscuidade da permuta de favores e a dependência do Estado é relegar a competitividade para plano secundário e, acrescentamos nós, subverter as regras de uma concorrência saudável e mergulhar de cabeça no pântano da corrupção e do tráfico de influências.