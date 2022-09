António Costa pediu desculpa pelos massacres de Wiriamu e fez muito bem. Mas o Estado português deve ainda muitas desculpas. Pelos massacres de 1961, do Norte de Angola, que convocam também forças angolanas.Portugal deve desculpas a Coutinho e Lima, que evitou um morticínio em Guileje, por tê-lo perseguido na justiça militar. Deve aos milhares de africanos que abandonou e aos 800 mil portugueses que viram as suas vidas interrompidas na luta por um império decadente. Em matéria de desculpas, é melhor tarde do que nunca. Mas convinha ser coerente e não meramente casuístico. Confunde-se excessivamente com oportunismo.