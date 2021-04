A entrevista de José Sócrates à TVI foi um interessante momento de televisão. Um José Alberto Carvalho muito bem preparado levou Sócrates a mostrar algumas das suas piores características. A mentira, a manipulação e a obsessão paranoica de ver cabalas em todo o lado dizem tudo sobre o personagem. Depois, foi incapaz de discutir o que sempre foi o ponto sensível deste processo: o dinheiro, a dependência financeira do amigo, a linguagem codificada de traficante, um estilo de vida patrimonial incompatível com os rendimentos declarados. Quanto a todas estas questões fulcrais, a novidade está nas adesões maciças que têm recebido nos últimos dias. Muitos dos que atacaram o CM, em 2011, 2012, bem antes de existir qualquer investigação, por ter levantado estas questões, estão agora entre os mais encarniçados atacantes de Sócrates. Nunca é tarde, como São Paulo, para apanhar o caminho da verdade, ainda que as evidências estivessem desde sempre em cima da mesa. Primeiro, pela investigação jornalística, depois na acusação do Ministério Público, finalmente na única parte que o juiz Ivo Rosa não conseguiu demolir, as entregas de dinheiro.

Enfim, estilos de vida…