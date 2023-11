Um mês depois do início da guerra entre Israel e o Hamas vai-se confirmando tudo o que de pior se antevia, logo após o miserável ataque de 7 de outubro. Israel retaliou com toda a sua força, ainda que não com toda a intensidade que desejaria. Sim, é verdade, a doutrina e a lei militar israelitas contemplam, desde a guerra do Líbano, em 2006, uma forma muito mais rápida e ainda muito mais brutal do que a que temos assistido.









