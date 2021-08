Libertações

Como retórica, compreende-se esta ideia da ‘libertação’ que o Governo lançou agora para dizer que podemos ter uma vida um pouco mais normal. Depois de ano e meio a viver no insuportável sobe e desce de confinamento/desconfinamento/confinamento, merecemos aproveitar o Agosto em liberdade antes que regressem as incertezas do Outono e Inverno.Mas a ideia de libertação compreende-se também na sua materialidade. Convinha que não esquecêssemos a dimensão jurídica do confinamento e, sobretudo, a relação que tem com a limitação de direitos individuais e colectivos.