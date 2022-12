A indemnização milionária recebida pela secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, não é apenas uma questão moral. É uma questão política e legal. É uma imoralidade porque o mesmo patrão que despede trabalhadores com as leis laborais do pós-troika, severas em matéria de indemnização, é duplamente generoso com esta gestora e política, a quem indemniza e volta a contratar.









