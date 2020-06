Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 16.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 16.06.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O processo em que são investigadas as rendas excessivas da EDP, António Mexia, Manso Neto e Manuel Pinho tem sido palco de tudo o que não deve acontecer numa investigação criminal, em particular no que respeita à intervenção de um juiz de instrução criminal.As decisões do juiz que teve o processo mais tempo, Ivo Rosa, hiperbolizaram uma lógica garantística que não só subverte o verdadeiro ...