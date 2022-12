Manuel Pinho é suspeito de ter sido um avençado de luxo de Ricardo Salgado no Governo.



É suspeito de fugir aos impostos ao longo de 18 anos. É suspeito de ter favorecido o Grupo Espírito de Santo em projetos imobiliários, turísticos e outros. Há muito que, ao ler uma acusação do Ministério Público, não via indícios tão fumegantes da prática dos vários crimes de que é acusado.









