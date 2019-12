Os males da invernia

No 25 de Abril ecoam sempre os acordes da belíssima canção-senha "E Depois do Adeus", pela voz de Paulo de Carvalho, o nosso Sinatra. Todos os anos retemos os versos iniciais: "O que faço aqui?/Quem me abandonou?/ De quem me esqueci?". Olhadas à época, estas palavras de José Niza, envoltas na fina orquestração de José Calvário, até parecem uma espécie de programa político apelando à revolta interior.