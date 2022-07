O empresário Mário Ferreira está a ser investigado em três processos distintos, ainda que as buscas de ontem se reportem apenas a um.Nos três inquéritos são investigados indícios de crimes fiscais graves, de branqueamento de capitais, de fraude ao orçamento da União Europeia, entre outros. Independentemente do que venha a ser provado, e respeitando a presunção de inocência de Mário Ferreira, há duas ou três ideias essenciais a reter.Tinha informação pública mais do que suficiente para evitar que se instalasse a ideia de que os apoios financeiros da bazuca à empresa de Mário Ferreira resultam mais de uma lógica clientelar e menos do cumprimento rigoroso da lei. Com esta falta de transparência, só se avolumam as piores suspeitas sobre a distribuição do PRR.