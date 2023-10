O primeiro-ministro diz, com razão, que não podemos ser ambientalistas só às segundas e quartas. Disse-o na defesa do aumento do IUC para carros velhos. E diz agora o secretário de Estado do Fisco face às 300 mil assinaturas de uma petição contra esta medida. O Governo está certo. Mas, já agora, para não ser apenas um ambientalista de meias-tintas, poderia atacar também a poluição do tráfego aéreo do Aeroporto de Lisboa, essa nuvem permanente de querosene e gasolina.









