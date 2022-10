Adriano Moreira, na sua longa vida, destacou-se em vários papéis, desde político a professor. Um sábio que por isso se tornou um senador consensual da República, depois do regresso do exílio no Brasil durante o PREC.









Anos após ter sido preso político, e partilhado as desventuras da cadeia do Aljube com Mário Soares, é chamado por Salazar para ministro das Colónias. Num período em que os dados já estavam contra o regime e começara em Angola a guerra, e que se estendera à Guiné e a Moçambique, fez algumas reformas políticas e administrativas que melhoraram o estatuto das populações das então províncias ultramarinas.

Filho de um modesto polícia transmontano que teve de deixar a sua profissão quando foi para ministro, Adriano foi um homem que se destacou pela procura incessante do saber.









Leia também Morreu o político e professor universitário Adriano Moreira Licenciado em Direito, exerceu advocacia, trabalhou numa grande empresa, mas foi como professor da velha Escola Superior Colonial que transformou no que é atualmente o ISCSP (Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas), que se destacou e marcou em diversas gerações milhares de alunos.

Em democracia foi o líder do CDS arrasado na voragem do cavaquismo, mas acima de tudo foi o parlamentar respeitado e ouvido por todos. Um sábio que apontava o caminho do sentido estratégico. E até ao fim dos seus dias não parou de pensar e avisar o País.