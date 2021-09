No dia 11 de Setembro de 2001 encontrava-me a bordo do ‘D. Carlos’, navio da Armada portuguesa dedicado à investigação marinha.A convite do então comandante António Silva Ribeiro, hoje Almirante e Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, passei o dia num navio que trabalhava na investigação científica, cartografando os fundos marinhos e trabalhando na extensão da plataforma continental portuguesa.