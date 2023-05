Foi com grande candura que o secretário de Estado Jorge Delgado disse, no fim de semana, que as obras dos metros de Lisboa e Porto "poderão ter uma derrapagem superior a 500 milhões". Com um discurso enroupado pela suavidade da linguagem tecnocrática, que pode significar o que está a dizer mas também muitas outras coisas, o governante procurou adocicar a coisa.









