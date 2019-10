Com uma certa coragem, o Papa Francisco convocou para Roma um sínodo (reunião de bispos) sobre a Amazónia. A reunião ainda decorre, mas permite desde já dissecar dois temas dos trabalhos em curso.

O primeiro, mais consensual, reconhece - na linha da encíclica ‘Laudato Si’ - a importância da região amazónica no ambiente do nosso planeta e, sobretudo, no processo de redução do dióxido de carbono ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 11.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

br />