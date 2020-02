Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 28.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O trabalho da nossa diplomacia e o bom nome da comunidade portuguesa da Venezuela ajudaram a superar a recente crise surgida entre os governos de Caracas e de Lisboa.Essa mini-crise, provocada pela viagem de regresso à Venezuela, via TAP, do presidente da respetiva Assembleia Nacional, Juan Guaidó, raiou o absurdo. Porém, apesar de ser duvidoso que um líder da oposição internacionalmente reconhecido se prestasse a qualquer ilegalidade, as nossas ...