Não interessa dissertar sobre o ror de opiniões que constantemente surgem nas redes sociais acerca do Covid-19 e da sua contenção. Melhor seria assinalar as inúmeras manifestações de solidariedade que se vão multiplicando, como prova da humanidade dos nossos sentimentos face à fragilidade do momento.

Importa, no entanto, analisar os efeitos que a pandemia vigente acabará por ter na vida económica dos países ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 27.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento