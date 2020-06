Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 20.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A pergunta que anda no ar, a propósito de como viveremos no pós-pandemia, é se passará tudo a ser diferente ou se acabaremos por regressar à ‘normalidade’ anterior ao aparecimento do Covid-19.A resposta não é fácil. No que respeita à ordem internacional, é certo que algo foi já posto em causa. Um dos indícios mais inquietantes dessa evolução é a tendência para ...