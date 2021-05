Com 365 km² e cerca de 2 milhões de habitantes, a Faixa de Gaza passou nestas últimas semanas por um dos piores conflitos da sua História. Os médias têm noticiado sobejamente a violência dos ataques entre as forças em presença: Gaza, região governada pela fação palestiniana do Hamas, e Israel, respetivamente.



Acresce que as atuais divergências políticas internas de ambos os adversários ...