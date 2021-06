É de prever que o tipo de incidentes há pouco ocorridos com imigrantes em Ceuta e Odemira se volte a repetir noutros locais e sob diferentes formas. Entre as causas das correntes migratórias que assolam a Europa são de registar a forte atração que o sucesso do pilar económico-social da União Europeia (UE) tem gerado e as garantias de segurança que a política de direitos humanos da UE continua a oferecer aos refugiados que a demandam....