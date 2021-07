Terminou no passado dia 30 a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE). Sendo a quarta vez que Portugal exerceu essa responsabilidade o seu mandato correspondeu às expectativas.A partir do dia 1º de julho, a presidência do Conselho da UE transitou para a Eslovénia. A Eslovénia é um Estado com 2 milhões de habitantes e perto de 20 mil km² de área - o equivalente ao nosso Alentejo.