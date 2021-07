Novo imposto

Na sua última visita à Europa, o presidente norte-americano, Joe Biden, aprovou o projeto de criar um regime fiscal global que impedisse a fuga dos lucros das grandes multinacionais para os ditos paraísos fiscais. Em resumo, tão justo quanto ambicionado projeto, faria com que os impostos dessas grandes empresas passassem a ser cobrados pelos países onde efetivamente exercem a sua atividade, e que fosse fixado um imposto mínimo mundial – com uma taxa da ordem dos 15% - sobre os respetivos lucros. Os estudos desse projeto continuam a ser realizados tanto pela OCDE como pela União Europeia.Sucedeu que no início desta semana, a Secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, deslocou-se à Europa para participar na reunião dos ministros das Finanças do G20, na Veneza, e reunir, em Bruxelas, com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, aproveitando para expor com mais detalhe os desejos da Administração norte-americana quanto aos limites da aplicação do futuro regime e ao valor das respetivas taxas. Ainda não é conhecido o exato teor das negociações havidas, mas, para já, presume-se que não haverá uma decisão definitiva sobre o tema antes de outubro.