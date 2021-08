Surpreendeu uma declaração recente de Michael Gove, ministro do Gabinete britânico, que admitiu a realização de um novo referendo sobre a independência da Escócia desde que se verificasse uma "vontade consolidada". No referendo de 2014, autorizado pelo Governo britânico, 53,3% dos escoceses votaram contra a independência.A partir daí, Londres considerou o assunto encerrado, embora muitas sondagens indicassem que os apoios à independência tendiam a crescer. Porém, nas eleições regionais de maio passado, o Partido Nacionalista Escocês (independentista) não conseguiu a maioria absoluta no parlamento local. E desde então, os apoios à independência parecem haver diminuído.