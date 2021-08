O futuro do Afeganistão vai depender da “entente” das principais potências interessadas.A súbita retirada das forças norte-americanas, mais do que a uma derrota, pareceu corresponder a um cálculo custo-benefício da Administração Biden, desiludida com a falta de empenho dos afegãos na reestruturação de um novo Exército nacional.